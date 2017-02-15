Adana Valiliği'ne bomba yüklü araçla saldırı kamerada
Adana Valiliği'ne PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı.
- DHA
Görüntülerde kadın terörist bomba yüklü aracı valilik otoparkına bıraktıktan sonra taksiye biniyor. Terörist taksi hareket ettikten sonra elindeki kumandayla bomba yüklü aracı patlatıyor.
O anlar araç kamerası tarafından saniye saniye böyle görüntülendi.
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