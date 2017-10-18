Adana ve Kayseri'de FETÖ operasyonu: Gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, aralarında meslekten ihraç edilen yüzbaşı ve öğretmenlerin de bulunduğu, örgütle bağlantılı oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 9 zanlının savcılık sorgusu tamamlandı.

Zanlılardan Y.K. savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılar Y.B, D.Ş, M.A.Ö, S.Ç, H.K, Ö.Ş, H.İ.T. ve B.G. tutuklandı.

Operasyon kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle bağlantılı oldukları ve ByLock kullandıkları iddia edilen 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 12 Ekim'de 17 zanlı gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si dün tutuklanmıştı.