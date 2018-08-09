Haftada 150 bin lira kazanan bahis çetesinin muhtara bile bayilik verdiği ortaya çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından önceki gün gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına aldığı şüphelilerle ilgili yeni bilgiler elde edildi.

Kentteki bir okulda beden eğitimi öğretmenliği yaptığı ve şebekenin elebaşı olduğu ileri sürülen M.D'nin, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde muhtar S.D'nin de arasında olduğu 26 şüpheliye güvendiği kişilerin referansıyla bahis oynatma izni verdiği öne sürüldü.

Öte yandan, şüphelilerin çoğunlukla cep telefonu üzrinden bahis oynattığı tespit edildi.

Polisin, şebekenin Kadirli ilçe sorumlusu olduğu ileri sürülen ve operasyon sırasında evinde bulunamayan T.B'yi cep telefonu sinyalinden bir yakınının evinde olduğunu belirleyip yakaladığı öğrenildi.

Gözaltındaki 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

- Operasyon

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, bu kişilerin adreslerine iki gün önce şafak vakti baskınlar yapmıştı.

Evlerde yapılan aramada, bazı dijital malzemelere el konulmuş, Adana ve Osmaniye'de gözaltına alınan biri kadın 28 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülmüştü.

ABD merkezli bahis sitesini M.D'nin yönettiği, haftalık kazancının 150 bin lira olduğu, okuldaki görevi sırasında ise eşi B.D'nin görevi devraldığı öne sürülmüştü.

Bu arada, şüphelilerin hesap hareketlerini inceleyen polis, 2 milyon liralık para transferini ortaya çıkartmıştı.