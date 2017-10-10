Adana ve Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Adana ve Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti kent merkezinde önceden belirledikleri adreslerde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Adana'da 11 zanlı gözaltına alındı

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde narkotik detektör köpeğinin de katılımıyla yapılan aramalarda, 27 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Yalova'da 5 kişi gözaltına alındı

Yalova'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti suçuna karışanlara yönelik planlı çalışma yapıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde düzenlenen operasyona, aralarında çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de bulunduğu 70 polis katıldı.

Ekipler, mahallede şafak vakti çok sayıda eve baskın yaptı. Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda 10 gram esrar, 20 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 25 uyuşturucu hap ele geçirildi.