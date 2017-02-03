Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana’da 1 PKK'lı terörist tutuklandı

Adana’da terör örgütü PKK'ya üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan firari olan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Erbil E., Murat S. ve Şiyar U. gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan Murat S. ve Şiyar U. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, Erbil E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fransa'da silahlı çatışma

Fransa'da silahlı çatışma

At sürer gibi ineğe biniyor

At sürer gibi ineğe biniyor

Yaramaz köpek kafasını tekerleğe sıkıştırdı

Yaramaz köpek kafasını tekerleğe sıkıştırdı

89 yaşındaki nine hâlâ ameliyata giriyor

89 yaşındaki nine hâlâ ameliyata giriyor

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Ortaköy saldırısında flaş gelişme

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA