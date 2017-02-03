Adana’da 1 PKK'lı terörist tutuklandı
Adana’da terör örgütü PKK'ya üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan firari olan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Erbil E., Murat S. ve Şiyar U. gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan Murat S. ve Şiyar U. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, Erbil E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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