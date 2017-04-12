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Adana’da 10 DEAŞ’lı tutuklandı

Adana’da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide’ye üye olmak suçundan 10 kişi tutuklanırken, 8 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

  • İHA
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan istihbarat çalışmasında, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 21 şüphelinin DEAŞ’a ve El Kaide’ye eleman kazandırdığı ve örgüte finans sağladığı bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgiler doğrultusunda zanlıları yakalamak için şafak vakti, özel hareket polislerinin aralarında bulunduğu yaklaşık 500 polisle operasyon başlattı. Polis, 30 Mart tarihinde eş zamanlı olarak Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde 19 adrese baskın yaptı. Yapılan baskında gözaltına alınan 18 kişi, 14 gün boyunca sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Adliyede, çıkarıldıkları mahkemece El Kaide ve DEAŞ terör örgütüne üye olmak ve faaliyet yürütmek suçundan 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şahıs ise ‘adli kontrol’ ile serbest bırakıldı.

 

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