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Adana'da 11'inci kattan kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üzerine düşen işçi öldü

Adana'da, inşaatın 11'inci katında dengesini yitirip, zeminde kendisini fark ederek, tutmaya çalışan ağabeyi Ali Faraşoğlu'nun üzerine düşen işçi Yunus Emre Faraşoğlu (20), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

  • DHA
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Olay, 10 Şubat günü, merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. Güvenlik filesi gerilmeyen inşaatın 11'inci katındaki iskelede demir çeken Yunus Emre Faraşoğlu, iddiaya göre, dengesini kaybetti. Bu sırada, işçinin zeminde çalışan ağabeyi Ali Faraşoğlu, çığlıklar duyunca, yukarı doğru baktı. Kardeşinin düştüğünü gören ağabey Faraşoğlu, ani hareketle kollarını açarak, tutmaya çalıştı. Yunus Emre Faraşoğlu, kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üzerine düştü. Olayda, Yunus Emre Faraşoğlu ağır yaralanırken, ağabey Ali Faraşoğlu'nun da bacakları kırıldı. Yaralı kardeşler, diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince, ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Yunus Emre Faraşoğlu, yoğun bakıma alınırken, ağabeyi ise tedavisinin ardından taburcu edildi. 
 
28 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
 
Hayati tehlikeyi atlatamayan ve yoğun bakımda uyutulan Yunus Emre Faraşoğlu, 28 gün sonra hayatını kaybetti. Faraşoğlu'nun cenazesi, Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde toprağa verildi.
 

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