Adana'da 1200 polisle hava destekli asayiş uygulaması yapıldı

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla 'Adana Huzuru Güven 4 Operasyonu' adı verilen asayiş uygulaması yapıldı. 1200 polisin katıldığı, 4 eğitimli detektör köpeğin kullanıldığı uygulamada helikopter de havadan destek verdi. Kent genelinde, 30 sabit noktada önleyici yol denetimi yapıldı, 5 bin 43 araç kontrol edildi, aranan 12 araç yakalandı. 12'si trafikten men edilirken, 39'una ise çeşitli nederlerle 38 bin 325 lira para cezası kesildi. Umuma açık mekanlarda yapılan uygulamada ise kimlik ve ruhsat kontrolleri yapıldı. 6 iş yerine çeşitli nedenlerle idari işlem gerçekleştirildi. Uygulamada 14 bin 220 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, aranan 25 kişi yakalandı.

16 BİN 529 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Uygulama genelinde 18 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 2 kesici-delici alet, 3 poşet halinde paketlenmiş 16 bin 529 ectasy hap, 10.7 gram eroin, satışa hazır 42 gram esrar, polis frekansının yüklü olduğu bir telsiz ele geçirildi.

Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gece yarısına kadar devam eden uygulamada kontrol noktalarını gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. Uygulamanın ardından basın mensuplarına bilgi veren Yıldız, vatandaşların huzur ve güveni için uygulamaların süreceğini söyledi.