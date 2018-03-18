Adana'da 2 bin 75 polisle huzur ve güven uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde gerçekleştirilen "Huzur ve Güven-7" uygulamasına, asayiş, narkotik, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinden oluşan 2 bin 75 polis katıldı.

Ekipler, uygulamaların yapıldığı bölgelerde geniş güvenlik önlemi alarak, şüpheli araçları durdurup narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Üzerinden 4 sahte polis kimliği, emniyetin asayiş frekansının yüklü olduğu telsiz, polis yeleği ve jop çıkan bir kişi gözaltına alındı.

Denetimler kapsamında, 14 bin 930 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, aranan 67 kişi yakalandı, 19 kişiye adli işlem ve 52 bin 770 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, ruhsatsız 27 tabanca ve 10 tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 1 kilo 219 gram esrar ele geçirildi.

Öte yandan, 12 iş yerine idari işlem yapıldı, 14 araç trafikten men edildi, 55 araç sürücüsüne 72 bin 500 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da birim müdürleriyle birlikte uygulama bölgelerini denetleyip, vatandaşlarla sohbet etti.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla uygulamayı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Temel amacımız, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğidir. Adanalı vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için uygulamalarımız 7 gün 24 saat esasına göre devam edecek. Bize olan desteklerinden dolayı da vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.