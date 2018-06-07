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Adana'da 200 kişi birbirine girdi

Adana'da minibüs ve otobüs hattı sahiplerinin güzergah tartışması, taşlı- sopalı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 200 kişi birbirine girerken, tarafları, bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi ayırdı.

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Olay, saat 11.30 sıralarında Mavibulvar ve Türkmenbaşı Bulvarı'nın kesiştiği noktada meydana geldi. Kent içi yolcu taşımacılığı yapan Yeşilevler Kooperatifi üyesi minibüsçülerle, halk otobüsü üyeleri güzergah yüzünden tartıştı. Her iki tarafında kendi üyelerini çağırmasıyla yaklaşık 200 kişi aynı bölgede toplandı. Birbirlerine taş ve sopalarla saldıran tarafları bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi ayırdı. 1 kişinin başından, çok sayıda kişi de hafif yaralandı. Kavgada bazı otobüs ve minibüslerde zarar gördü. Her iki tarafta birbirini suçlayan açıklamalar yaparken, polisin bölgedeki geniş güvenlik önlemi devam ediyor.
 

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