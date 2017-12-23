Adana’da 3 ton kesilmiş kaçak tavuk ele geçirildi

Adana’da kaçak tavuk kesimhanesine polis ve zabıta ekipleri baskın düzenledi. Baskında 3 bin canlı ve 3 ton kesilmiş tavuğa el konuldu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kaçak tavuk kesimhanesi işletildiği ihbarı alan Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri saat 18.40 sıralarında polisinde desteği ile Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi’nde bir kesimhaneye baskın düzenledi.