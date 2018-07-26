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Adana'da 3ü kadın 44 kaçak göçmen yakalandı

Adana'da, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 3'ü kadın 44 kaçak göçmen yakalandı.

  • AA
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Polis ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi D400 Karayolu'nda şüphe üzerine 2 minibüsü durdurdu.

Minibüslerde yapılan kontrolde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 3'ü kadın 44 Suriyeli yakalandı. Kaçak göçmenler parmak izi ve ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Suriye uyrukluların yapılan işlemlerin ardından Adana Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

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