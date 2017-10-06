Adana'da 6 ayda aynı fabrikada ikinci yangın

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Adana Organize Sanayi Bölgesindeki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bin nedenle yangın çıktı. Yangın kimyasal maddeler nedeniyle kısa sürede yayıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına organize sanayi, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın helikoptere müdahale etti. Müdahale sırasında fabrikada boya kazanlarında patlamalar meydana geldi. Yaklaşık 10 itfaiye aracı ile yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yangın yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Fabrikada büyük maddi hasar meydana gelirken can kaybı olmadı.

"İkinci kez yangın çıktı"

Bu arada fabrikada 24 Mayıs 2017’de yangın meydana geldiği ortaya çıktı. İlk yangında da boya kazanında patlama olmuş daha sonra fabrikada yangın çıkmıştı. Ancak ilk yangın kısa sürede söndürülerek fabrikada fazla maddi zarar meydana gelmemişti. Bu yangında fabrika tamamen demir yığınına döndü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.