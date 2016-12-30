Adana’da 600 polisle DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı

Gizli tanık 'yeğen'den hususiler itirafı

İzmir'deki FETÖ soruşturmasında gizli tanık "yeğen" örgüt için de hususiler diye tabir edilen bir grup olduğunu itiraf etti. Gizli tanık, "Bunlar marjinal giyinir, fiziki görünüm olarak diğer üyelere benzemez" dedi. Teröristbaşınının "Hususiler"e özel önem verdiğini ifade eden "Yeğen", Gülen'in verdiği talimatında "Örgüt içerisinde maddi bir sorun yaşanırsa ilk önce hususi kardeşlerimizin ödemelerini yapın. Bu konuda kesin talimatımdır. Gerekirse evinizi ve arabanızı satıp 'Hususiler'in ödemesini yapacaksınız." dediğini aktardı.