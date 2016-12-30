Adana’da 600 polisle DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı
Adana'da polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 600 polis’le 40 adrese eş zamanlı operasyon başlattı. DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonda özel harekat ve polis helikopteri havadan destek verdi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 30 kişi gözaltına alındı. Zanlılar gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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