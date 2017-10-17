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Adana'da 7 kaçak göçmen yakalandı

Adana'da, Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı'nda polis ekipleri tarafından düzenlenen 'Huzur' uygulamasında, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 7 kaçak göçmen yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik, Adana Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı'nda "Huzur" adı verilen uygulama yaptı.

Peronlardaki şüpheli kişilerin Genel Bilgi Taramasını (GBT) yapan ekipler, valizleri, çantaları ve çöp kutularını aradı. Narkotik köpeği "Kanas" da yolcu otobüslerinin bagajlarında uyuşturucu araması yaptı.

Ekipler, üzerlerinden kimlik çıkmayan ve yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 7 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Kaçak göçmenler, işlemleri yapılmak üzere Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kentte asayişin sağlanmasına yönelik uygulamaların devam edeceği bildirildi.

 

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