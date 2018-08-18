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Adana'da aranan iki hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polis ekiplerinin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobildeki iki hükümlü yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda içindeki kişilerin durumundan şüphelendikleri 34 YC 4017 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Ekiplerin ikazlarına rağmen yola devam eden ve yaklaşık 15 kilometre kaçan araçtakiler, TAG Otoyolu Kasım Ener çıkışında Çukurova Asayiş ekipleri tarafından durduruldu.

Şüphelileri gözaltına alan ekipler, yaptıkları parmak izi kontrollerinde yakalanan kişilerin 11 dosyadan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.T. ile Bitlis'teki cezaevinden bir süre önce firar ettiği belirlenen ve 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan İ.T. olduğunu tespit etti.

Hükümlülerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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