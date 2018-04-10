Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana'da bir bar önünde silahlı kavga çıktı

Adana'da bar önünde çıkan silahlı kavgada bir kadın yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Orhan Kemal Bulvarı'nda bir barın önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında olay yerinde bulunan Dilek K, omzuna isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Bir araçla önce özel bir hastaneye kaldırılan, ardından da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edilen kadının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kavga sonrası bar önünde delil toplama çalışma yapan polis ekipleri, bir pompalı tüfeğe ait boş fişek ve bir tabancaya ait kovanlar buldu.

Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Muş´ta terör örgütüne darbe... İmha böyle görüntülendi

Muş´ta terör örgütüne darbe... İmha böyle görüntülendi

ATV acımadan o diziyi de kaldırıyor

ATV acımadan o diziyi de kaldırıyor

İlginç mimariye sahip yapılar

İlginç mimariye sahip yapılar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA