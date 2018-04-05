Adana'da bir evde ışıldak kablosundaki kısa devre yangın çıkardı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde yaşayan Necmiye Akıncı, evinin bir odasından ateş ve duman yükseldiğini görünce oğlu Kemal ve kızı Asmin'i alarak dışarı çıkıp komşularından yardım istedi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen ekipler, apartmanın dördüncü katındaki yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü.



Yangın söz konusu evde hasara neden oldu.



Çocuklarıyla polis aracına bindirilen Necmiye Akıncı, "Evim gitti." diyerek gözyaşı döktü.



Ekipler, yaptıkları ilk incelemede yangının koltuğun üzerindeki ışıldağın kablosunun kısa devre yapması sonucu çıktığını tespit etti.