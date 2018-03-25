Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana'da bir kişi motosikletinin üzerinde vurularak öldürüldü

Adana'da Yakup Batan (30), motosikletiyle seyir halindeyken kimliği belirsiz bir kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13374 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle seyir halindeki Yakup Batan, kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Saldırganın silahından çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu motosikletinden düşen Batan, ağır yaralandı. Kimliği belirsiz saldırgan ise ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

Kanlar içinde yığılan Batan, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Batan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Kimliği belirsiz katil zanlısını yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tel Rıfat halkı, Türk polisini omzunda taşıdı

Tel Rıfat halkı, Türk polisini omzunda taşıdı

ASELSAN'ın ATOM 35 mühimmatı düşmana korku salacak

ASELSAN'ın ATOM 35 mühimmatı düşmana korku salacak

Dünyanın en büyük kar labirenti

Dünyanın en büyük kar labirenti

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA