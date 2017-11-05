Adana'da bir market 2 kişi tarafından gasp edildi Alınan bilgilere göre, Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerindeki bir markete giren yüzleri maskeli 2 kişi, ellerindeki silahla kasiyer Ayşe Ş.'yi tehdit ederek kasadaki 5 bin lirayı aldı.