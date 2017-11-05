Adana'da bir market 2 kişi tarafından gasp edildi
Alınan bilgilere göre, Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerindeki bir markete giren yüzleri maskeli 2 kişi, ellerindeki silahla kasiyer Ayşe Ş.'yi tehdit ederek kasadaki 5 bin lirayı aldı.
- AA
Ardından silahı market çalışanı Yasin Y'ye yönelten zanlılar, cep telefonlarını istedi.
Yasin Y'nin telefonların depo kısmında olduğunu söylemesi üzerine zanlılar, depodaki market çalışanlarına ait 2 adet cep telefonunu da alarak kaçtı.
Kasiyer Ayşe Ş'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, marketin güvenlik kameralarını inceledi.
Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da olay yerine gelerek bilgi aldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.