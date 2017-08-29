Adana'da bir tır sürücüsü otoyolda ölü halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. 33 DGA 36 plakalı tırın sürücüsü Hüseyin Yıldırım (49), Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan Adana istikametine doğru ilerlerken aracı arıza yapınca gece saat 23.00'te çalıştığı firmasını arayarak bilgi verdi. Ancak daha sonra Yıldırım'dan firma görevlileri bir daha haber alamadı. Firma yetkilileri Yıldırım'ı bulmaya çalışırken, sabah saatlerinde otoyoldan geçen başka bir tır sürücüsü Yıldırım'ın tırını park halinde görünce durup yanına gitti. Yılıdırım'ı yerde hareketsiz halde gören şahıs hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri Yıldırım'ın kafasının arkasında kanama olduğu için şüpheli ölüm raporu verdi. Polis ise olay yerine gelerek inceleme yaptı. İlk yapılan incelemede Yıldırım'ın kalp krizi geçirip düşerek kafasını vurduğu değerlendirmesi yapılıyor. Elinde el feneri ile ölen Yıldırım'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.