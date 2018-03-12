Adana'da birçok suçtan 24 yıl hapis cezası alan hükümlü yakalandı
Adana'da 6 ayrı hırsızlık olayı ve mala zarar verme suçlarından 24 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası alan hükümlü yakalandı.
- İHA
Adana'da 6 ayrı hırsızlık olayı ve mala zarar verme suçlarından 24 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası alan hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekipleri 24 yıl 8 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan Şehmus Akkurt'un Ova Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Ekipler hemen eve baskın düzenledi.
Yapılan baskında hükümlü kaçmak isterken yakalandı. Emniyete getirilerek yapılan sorgulamada hükümlünün 6 ayrı hırsızlık olayı ve mala zarar vermeden 24 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Hükümlü önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.
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