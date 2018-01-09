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Adana'da bisikletle banka soygunu girişimi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bisikletle geldiği banka şubesini soymak isterken yakalanan şüpheli tutuklandı.

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Adana'da bisikletle geldiği banka şubesini soymak isterken yakalanan şüpheli tutuklandı.
 
Merkez Sarıçam ilçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi'nde bisikletle geldiği bir banka şubesini soymak isterken yakalanan Çetin B.'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
 
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çetin B.'nin, çoğunluğu iş yerinden 17 hırsızlık olayının şüphelisi olduğunu belirledi.
 
Remzi Oğuz Arık Mahallesi'ndeki bir banka şubesine 2 gün önce bisikletle gelen Çetin B., kapıyı levye yardımıyla açmış, güvenlik sistemini kırarak kasa odasına girmişti.
 
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, şüpheliyi kasa odasında yakalamıştı.​

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