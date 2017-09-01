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Adana'da boğulmaktan kurtarılan genç 'beni nereye götürüyorsunuz' dedi

Adana’da, nehre düşen bir kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, Sinan Kırmızıtepe adlı genç, Girne Köprüsünde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek Seyhan Nehri'ne düştü. Suda çırpınan Kırmızıtepe’nin imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Bir vatandaş nehre atlayarak Kırmızıtepe’yi kurtardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kırmızıtepe sağlık ekiplerince sedyeye bindirildiği sırada kendine geldi ve "Beni nereye götürüyorsunuz?" dedi. 
 
Kırmızıtepe, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 

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