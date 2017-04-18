Adana'da ceylan derisine altın yazmalı Tevrat ve el yazması ferman ele geçirildi

Merkez Çukurova ilçesinde 13 Nisan'da yapılan operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin merkez Çukurova ilçesinde düzenlediği operasyonda ceylan derisi üzerine altın yazmalı bir Tevrat ve bir el yazması ferman ele geçirildi.