Adana'da çiftçinin bankadan çektiği 80 bin lirayı çaldılar

Akdeniz Mahallesi'ndeki bir bankadan 80 bin lira para çeken çiftçi Resul Kar, Hamza Cebe idaresindeki 01 BC 527 plakalı hafif ticari araçla evine dönerken Karataş yolu üzerindeki markete uğradı.

Cebe ile markete giren Kar, aracın yanına döndüğünde ise camın kırılarak içeride bulunan 80 bin liranın alındığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Araç sahibi Hamza Cebe, AA muhabirine, olayın şokunu yaşadıklarını belirterek, marketten çıktıklarında aracın camının kırılarak içerisinde bulunan paraların çalındığını gördüklerini söyledi.

Muhabir : Burak : Sefa Salantur 18:50 04/06/18