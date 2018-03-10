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Adana'da çoban uyuyunca küçükbaş hayvan sürüsü şehre indi

Adana'da polis, kırsal alanda otlarken çoban uyuduğu için şehir merkezine kadar gelen küçükbaş hayvanları sahibine teslim etti.

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Adana'da devriye görevindeki polis ekipleri tarafından bulunan başıboş küçükbaş hayvan sürüsü sahibine teslim edildi.
 
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde çok sayıda küçükbaş hayvanın başıboş olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi gönderildi.
 
Mahallede araştırma yapan devriye ekipleri, keçi ve koyunlardan oluşan sürüyü buldu.
 
Polisin durumu bildirmesi üzerine hayvanların bulunduğu yere gelen zabıta ekipleri, sürüyü boş bir araziye götürdü.
 
Polis ekipleri yaptıkları araştırmada hayvanların bir restoranın işletmecisine ait olduğunu, sürünün şehir merkezi dışında otladığı sırada çobanın uyuması üzerine kent merkezine geldiğini belirledi.
 
Gerekli işlemlerin ardından hayvanlar sahibine verildi.

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