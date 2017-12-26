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Adana'da DEAŞ operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
 
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen ikisi Suriyeli 12 kişi yakalandı.
 
Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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