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Adana'da sevgili dehşeti

Adana'da kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini evinin önünde vurup, kızını da yaralayan şahıs, kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fatma T. (42), bir süre önce eşinden ayrıldı. 2 ay önce Fatma T., Emre A. (27) ile tanışarak sevgili oldu. Ancak bir hafta önce Fatma T., Emre A. ile anlaşamadığını söyleyerek ayrılmak istedi. Bu durumu kabullenmeyen Emre A., kadını tehdit etmeye başladı. Bugün de kadını takip eden Emre A., kızı Gizem T. (22) ile birlikte oturduğu apartmana girmek üzereyken yanlarına geldi. Fatma T.'ye barışmak istediğini söyleyen Emre A., reddedilince çılgına dönüp belindeki silahını çıkartıp sıkmaya başladı. Bu sırada Gizem T. de annesini korumak için araya girmek isteyince mermi suratını sıyırdı. Anne-kız kanlar içinde yerde kalınca, Emre A. kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Apartman sakinleri sesi duyunca hemen sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne, kız ve Emre A.'yı hastaneye kaldırdı. Emre A. ile Fatma T.'nin durumunun ağır olduğu, Gizem T.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis olay yerinde inceleme yapıp delilleri toplayarak, soruşturma başlattı.

 

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