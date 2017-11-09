Adana'da dört hattında da çıkan ByLock'u inkar etti

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen 3 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar K.K.G, H.B, ve A.A. tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

H.B. savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme başkanının "dört ayrı telefon hattında da ByLock tespiti var bunların hepsi mi hatalı" sorusunu yönelttiği sanık H.B, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Mahkemenize ulaşan bilgi ve belgeleri kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklarda haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.