Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana’da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 11 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Söz konusu şahısların evlerine Özel Harekat timleri koçbaşlarıyla kapıları kırarak içeri girdi. Evlerde yapılan aramalarda 48 karton kaçak sigara, 1 adet pompalı tüfek ve dijital malzeme ele geçirildi.

Operasyonda Suriye uyruklu 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakandan yeni cam filmi açıklaması! Yasak o araçları kapsamıyor

Bakandan yeni cam filmi açıklaması! Yasak o araçları kapsamıyor

Mahallenin ortasındaki uçak şaşkına çevirdi

Mahallenin ortasındaki uçak şaşkına çevirdi

Aydınlatan faydalı bilgiler

Aydınlatan faydalı bilgiler

Dedesinden kalma kasadan çıkanlar zengin etti

Dedesinden kalma kasadan çıkanlar zengin etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA