Adana'da evde yalnız yaşayan kadın boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu

Çerkez Karamezar Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evde Kudret Yener'den haber alamayan yakınları ve komşuları, kontrol amaçlı eve girdi. İçeri giren yakınları Kudret Yener'in cansız bedeniyle karşılaşınca polise haber verdi. Bıçakla boğazı kesilmiş olarak bulunan Kudret Yener'in cenazesi otopsi için Adana Adli TIp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Evden bazı ziynet eşyalarının da çalındığını değerlendiren polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çocuğu bulunmayan Kudret Yener'in eşinin de 9 yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.