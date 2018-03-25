Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana'da evinin balkonundan düşen kişi öldü

Adana'da evinin ikinci katındaki balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki iki katlı evinin üst kat balkonunu genişletmek için çalışma başlatan Hüseyin Yatar (38), kalıp çaktığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Yatar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yatar'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üç çocuk babası Yatar'ın kalıp ustası olduğu, kargo firmasında çalıştığı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrin´de akılalmaz görüntüler! ÖSO kılığına girip hırsızlık yaptılar

Afrin´de akılalmaz görüntüler! ÖSO kılığına girip hırsızlık yaptılar

Dünyanın en tehlikeli yiyecekleri

Dünyanın en tehlikeli yiyecekleri

Dünyanın en büyük kar labirenti

Dünyanın en büyük kar labirenti

S-400 ve Patriot arasındaki farklar

S-400 ve Patriot arasındaki farklar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA