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Adana'da aðaçlýk alanda 31 adet EYP hazýrladýðý iddia edilen 5 kiþi yakalandý

Adana'da yasa dýþý gösterilerin düzenlendiði bölgede aðaçlýk alanda gizlenmiþ 31 el yapýmý patlayýcýyý hazýrladýðý öne sürülen 5 zanlý gözaltýna alýndý.

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Adana'da yasa dýþý gösterilerin düzenlendiði bölgede aðaçlýk alanda gizlenmiþ 31 el yapýmý patlayýcýyý hazýrladýðý öne sürülen 5 zanlý gözaltýna alýndý.

Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 28 Kasým'da ele geçirilen 31 el yapýmý patlayýcýyý hazýrladýðý iddia edilen 5 kiþinin kimliðini tespit etti.

Ekipler, adreslerini belirlediði zanlýlar Y.G, R.Þ. ve A.Y. ile 18 yaþýndan küçük B.G. ve S.Y'yi yakaladý.

Þüphelilerin farklý tarihlerde çok sayýda aracýn kundaklanmasý, bir ilkokula ve yasa dýþý gösterilerde güvenlik güçlerine el yapýmý patlayýcý atýlmasý olaylarýna karýþtýklarý öne sürüldü.

Zanlýlar, emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edild

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