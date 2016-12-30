Adana'da EYP hazırlayan 3 kişi yakalandı

Cübbeli Ahmet’in ‘Yılbaşı’ yorumu sosyal medyayı salladı!

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Twitter hesabından çok ilginç bir 'yılbaşı' yorumu yaptı. "Neden Kafir'in bayramını kutlayacağım ya!" Cübbeli Hoca, "Sen gavurların bayramını kutlarsan, Allah da başına kafirleri musallat eder!" dedi.