Adana'da EYP hazırlayan 3 kişi yakalandı
Adana'da el yapımı patlayıcı hazırladığı ileri sürülen 3 kişi yakalandı.
- AA
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde metruk bina içerisindeki 3 şüphelinin el yapımı patlayıcı (EYP) hazırladıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Binada yapılan aramalarda 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Öte yandan ekipler, şüphelilerin mahalledeki esnafı tehditle kepenk kapatmaya zorladıklarını belirledi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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