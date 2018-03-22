Adana'da FETÖ davasında bir sanık, 24 bin 807 defa girdiği ByLock'u kullandığını inkar etti

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski yargı mensubu çiftin yargılanmasına devam edildi.



Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında on beşer yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık eski savcı Süleyman Tuna D. ile tutuksuz yargılanan eşi eski hakim T.T.D. ve avukatı katıldı.



Sanık Süleyman Tuna D, savunmasında ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmediğini belirterek, "Tespit tutanağına göre toplam 115 gün ByLock kullanılmış görünüyor. Ayrıca benim 24 bin 807 defa ByLock'a girişim görünüyor. Bu tespiti kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.



Sanık T.T.D ise hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.