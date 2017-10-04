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Adana'da, FETÖ sanığı avukata hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanan avukat, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan avukat, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Ayhan Gül ile avukatı katıldı.

Gül, savunmasında, örgütün sohbet toplantılarında dini saiklerle yer aldığını ileri sürdü.

Yanıldığını anladığını belirten Ayhan Gül, hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Gül'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca, verilen ceza miktarı karşısında kaçma şüphesini dikkate alan heyet, adli kontrol kararının yetersiz kalacağını belirterek sanığın tutuklanmasına hükmetti.

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