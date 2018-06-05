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Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski öğretmen, 7 bin 841 defa giriş yaptığı ByLock'u inkar etti

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanan eski öğretmen ByLock'a 7 bin 841 defa giriş yaptığını kabul etmedi.

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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakim ve öğretmen çiftin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar eski hakim Mustafa U. ve eşi öğretmen Songül U, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı duruşmada ilk olarak gelen belgeleri okuyarak, sanık Songül U. adına açılan banka hesabına Alman Hakimler Birliği üyesi Stuttgart savcısı P.S. ve yargıç S.S. tarafından iyi ayrı işlemde bin 271 dolar gönderildiği bilgisini aktardı.

Mahkemeye ulaşan ByLock tespit ve değerlendirme tutanağında ise sanık Songül U'nun 7 bin 841 defa ByLock'a giriş yaptığının tespit edildiğini belirtilerek savunma yapması istendi.

Sanık Songül U. ise kendisinin ve eşinin meslekten ihraç edilmesi üzerine maddi olarak zor durumda kaldıklarını belirterek "Bu durum üzerine uluslararası yardım kuruluşlarından yardım talebinde bulunduk. Gelen paralar bu kapsamdadır. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Sanık Mustafa U. da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanıkların ByLock kullanıcısı oldukları nazara alınarak üst sınırdan cezalandırılması ve sanık Mustafa U'nun tutuklanmasını istedi.

Mahkeme heyeti de Mustafa U'nun tutuklanmasına karar vererek, sanıkların esasa ilişkin savunmalarını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

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