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Adana'da FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen bazı memurlar ile ev kadınlarının da aralarında olduğu 22 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde bazı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubelerine bağlı ekipler tarafından Özel Harekat polislerinin de katılımıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, önceden meslekten ihraç edilen bazı memurların yanı sıra ev kadınlarının da aralarında bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Devlet Hastanesi Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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