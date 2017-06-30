Adana'da FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen bazı memurlar ile ev kadınlarının da aralarında olduğu 22 kişi gözaltına alındı.