Adana'da FETÖ/PDY operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kapatılan okul ve öğrenci yurtlarında görev yapanlar ile farklı dönemlerde FETÖ'nün "Kozan ablası" görevini üstlenenlerin de aralarında yer aldığı 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kozan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince zanlıların adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının arandığı öğrenildi.