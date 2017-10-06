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Adana'da firari hükümlü ormanlık alanda yakalandı

Adana'da firari hükümlü polisten kaçmaya çalışırken saklandığı ormanlık alanda yakalandı.

  • AA
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Merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde polis ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurdu. Ekipler, araçtan inen 5 kişinin kimlik sorgulamasını yaptığı sırada aralarındaki bir kişi yaya olarak kaçıp ormanlık alana girdi.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Tim Büro Amirliği ekipleri ve motorize yunus timleri, ormanlık alanda saklanan kişiyi yakaladı.

Ekipler tarafından 100. Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezine teslim edilen kişinin, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Emrah Ç. olduğu belirlendi.

Araçtaki diğer 4 kişide herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.

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