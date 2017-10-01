Adana'da genç öğretmenin ölümüne neden olan sürücü 15 yaşındaki kız çocuğu çıktı Adana'da 3 gün önce Almanca öğretmeni Fatma Durak'a çarparak ölümüne neden olan otomobili kullandığı iddiasıyla 15 yaşındaki kız çocuğu gözaltına alındı.