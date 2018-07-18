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Adana'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu

Adana'da plastik toplama ve geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu.

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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki tesisin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Alevleri kontrol altına alan ekipler soğutma çalışması yaptı.

Tesiste hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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