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Adana'da hareket halindeki otomobil alev alev yandı

Adana'nın Kozan ilçesinde hareket halindeki otomobil bilinmeyen bir sebeple alev aldı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen otomobilde maddi hasar oluştu.

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Edinilen bilgiye göre olay, Kozan İmamoğlu karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen 01 KV 871 plakalı otomobil hareket halindeyken birden alev aldı. Sürücüsü son anda aracının yandığını fark etmesi üzerine otomobili yol kenarına çekti. Olay yerine çağrılan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yanan otomobil söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

 

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