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Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

112 Acil servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Halil Onmaz ve Yavuz Öztürk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Behzat A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, ismi öğrenilemeyen diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavgayı duyarak olay yerine gelen ölen ve yaralananların yakınları ise şüphelilerin kullandığı otomobile zarar verdi.

Polis ekipleri olayların daha fazla büyümemesi için hastane çevresinde ve mahallede önlem alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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