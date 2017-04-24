Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti

Bakan Bozdağ'dan 'suikast' çağrısı yapan Fransız Defarges'e sert tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast çağrısı yapan Fransız Philippe Moreau Defarges'e sert çıktı. Defarges'i 'alçağın biri' olarak niteleyen Bozdağ, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanına karşı suikast yapılmalı' diye açıklama yapıyor alçağın biri, bu açıklamayı da televizyon veriyor. Bu şunu gösteriyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye için ne kadar kıymetli biri olduğunu, korunması ve değer verilmesi gereken biri olduğunu" dedi.