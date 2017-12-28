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Adana'da ilk kez LSD emdirilmiş pul ele geçirildi

Adana'da yeni yıl öncesi uyuşturucu operasyonu yapan polis, kente ilk kez Liserjik Asit Dietilamid (LSD) adlı sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

  • DHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Polis, merkez Çukurova ilçesindeki bir eve düzenledikleri baskında folyolara sarılı 10 LSD, 23 paket esrar, 3 pet şişede içime hazır bong ile hassas terazi ele geçirildi.
 
İNSAN GENETİĞİNİ BOZUYOR
 
Avrupa'da yaygın olan, LSD'nin maddesine uyuşturucunun emdirildiği, üzeri değişik desenli olan küp şekere benzeyen bu maddenin dil altına koyularak kullanıldığı belirtildi. 1 saat içerisi kana karışan bu uyuşturucunun halisülasyon ve algılama bozukluklarına yol açtığını da belirten yetkililer, LSD'nin insanın beyin ve kromozom yapısını bozduğu, bir kez bile kullanılması halinde kalıcı olarak vücut genetiğini bozduğunu söyledi.
 
ANTİ STRES VE İNTİHAR
 
Ayrıca emniyet yetkilileri, LSD alan kişinin intihara sürüklendiğini, bu uyuşturucunun kullananların uçabildiklerine inanarak kendilerini yüksek binalarından atmaya çalıştıklarını belirtti. Zombi hapından daha tehlikeli olan bu maddenin kokainden de 100 kat daha etkili olduğunu, kullananların ise 12 saat boyunca etkisinde kaldığı da açıklandı. Polis, şüpheli olarak 4 kişiyi gözaltına aldı. Başlatılan soruşturma sürüyor.

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