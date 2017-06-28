Adana'da işçileri taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Aziz Donuk (35) yönetimindeki 22 BC 784 plakalı tarım işçisi taşıyan midibüs, Yumurtalık ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle karşı yönden gelen Hayrettin Yıldız (39) yönetimindeki 01 B 5635 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, midibüs şoförü Donuk ve tarım işçilerinden Aysel Yücel (24), Filiz Şendul (33), Nurcan Beytekin (15), Zeliha Nas (42), Hamide Abdurrahman (26), Ahmet Hüseyin (29), Cemile Kavas (26), Fatma Kavas (25), Diyar Hamma (18) ve Selamet Turhan (21) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden sürücü Yıldız'ın cenazesi ise Ceyhan Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.