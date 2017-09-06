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Adana'da izindeki polisi darp eden iki kişi gözaltına alındı.

Adana'da bir polis, aracının camını silmesine izin vermediği kişiler tarafından darp edildi

  • AA
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Alınan bilgiye göre, polis Mustafa Şahin, istirahatli gününde Barajyolu Boğalar Kavşağı'nda ailesinin de içinde bulunduğu aracında kırmızı ışıkta beklerken iki kişi, otomobilin camını silmek istedi.
 
Şahin'in karşı çıkması üzerine bu kişiler, ellerindeki silecek malzemesiyle Şahin'i kafasına ve omzuna vurarak darp etti.
 
Çevredeki vatandaşların müdahale ettiği olayda, ihbar üzerine gelen polis ekibi, S.S (18) ile S. U'yu (16) gözaltına aldı.
 
Zanlılar ifadeleri alınmak üzere Bağlar Polis Merkezine götürülürken, darp neticesi yaralanan Şahin 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
Olayla ilgili soruşturma açıldı.

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