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Adana'da kadın cinayeti sanığına ilk celsede 20 yıl hapis

Adana'da, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanık, yargılandığı davanın ilk duruşmasında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Halit Küçük ile avukatı katıldı.

Küçük, savunmasında, dini nikahla birlikte yaşadığı Fatma Özkale ile hayatlarını 3 yıldır ayrı sürdürdüklerini belirtti.

Özkale ile barışmak istediğini anlatan Küçük, "Bana 'Seni adam yerine koysaydım resmi nikah yapardım.' dedi. Çocuğumuzun da benden olmadığını söyleyip ağır küfürler etti. O anda çıldırdım. Şuurumu kaybetmişim. Kendime geldiğimde elimde silah vardı, eşim de kanlar içindeydi." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, Küçük'ü önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezası "cinayeti haksız tahrik altında işlediği" gerekçesiyle 18 yıla indirilen sanığa, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 2 yıl olmak üzere toplam 20 yıl hapis cezası verildi.

Yüzüncü Yıl Mahallesi 85104 Sokak'ta 20 Temmuz'da, taksicilik yapan Halit Küçük, Fatma Özkale'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

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