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Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı!

Adana'da seyir halindeki otomobile kaleşnikof ve tabancayla düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde ikamet eden Müslüm Üzer (56), oğlu Orhan Üzer (32) ve yeğeni Hüseyin Üzer (18) 01 DHR 78 plakalı otomobille şehir merkezine gitmek için yola çıktı.

Üzer ailesinin içinde bulunduğu otomobile Karataş Caddesi'nin Taşçı Köyü kavşağında kimliği belirlenemeyen kişilerce tabanca ve kaleşnikofla ateş açıldı.

Silahlı saldırıda araçtaki üç kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Saldırganlar olay yerinden kaçtı, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Müslüm Üzer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan saldırı haberi üzerine olay yerine gelen Üzer ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi.

Saldırının, yaklaşık 9 ay önce Üzer ile Altınyüzük aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 33 yaşındaki Ali Altınyüzük'ün hayatını kaybetmesi nedeniyle gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendiren polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan incelemede, kaleşnikof ve tabancaya ait 30'a yakın boş kovan bulundu.

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